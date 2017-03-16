Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото

16.03.2017 11:08

Американские разведчики заметили разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» у базы подводных лодок Военно-морского флота США

Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь источники во властных структурах США​, передает Politeka.

Отмечается, что судно было обнаружено примерно в 37 км (23 мили) к юго-востоку от американской военной базы Кингс-Бэй в штате Джорджия.

Напомним, ранее российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен 15 февраля у восточного побережья США. Судно прошло примерно в 55 км от базы подлодок США в штате Коннектикут и все это время оставалось в международных водах.

Тогда член палаты представителей от Коннектикута Джо Кортни заявил, что подобные действия «недопустимы и являются агрессивными». По его словам, это явная проверка того, насколько решительно настроена новая администрация США.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп тогда заявил, что мог бы отдать приказ расстрелять российский корабль, однако «это не круто».