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Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото
Американские разведчики заметили разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» у базы подводных лодок Военно-морского флота США
Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь источники во властных структурах США, передает Politeka.
Отмечается, что судно было обнаружено примерно в 37 км (23 мили) к юго-востоку от американской военной базы Кингс-Бэй в штате Джорджия.
Напомним, ранее российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен 15 февраля у восточного побережья США. Судно прошло примерно в 55 км от базы подлодок США в штате Коннектикут и все это время оставалось в международных водах.
Тогда член палаты представителей от Коннектикута Джо Кортни заявил, что подобные действия «недопустимы и являются агрессивными». По его словам, это явная проверка того, насколько решительно настроена новая администрация США.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп тогда заявил, что мог бы отдать приказ расстрелять российский корабль, однако «это не круто».
Теги: Россия, США, Донбасс, МВФ, корабль
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