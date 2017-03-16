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Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно
Злейший враг ОПЕК не сланцевые производители США, а поддерживающее их хеджирование.
Нефтедобывающим компаниям США, пережившим худший период обвала рынка в 2014-2016 годах, нипочем падение цен на нефть на 14 процентов с зафиксированного в начале года пика в $55,24 до менее чем $48 за баррель во вторник, пишет finanz.ru.
Для многих в сланцевой отрасли цены начнут представлять угрозу прибыли, лишь если упадут ниже $40, говорит Кэтрин Ричард, главный исполнительный директор Warwick Energy Investment Group, владеющей долями более чем в 5 тысячах нефтегазовых скважин.
Дело в том, что многие производители уже обеспечили себе будущий доход с помощью финансовых контрактов, гарантирующих стабильные цены на их нефть на большую часть оставшегося до конца текущего десятилетия периода. Устойчивость сланцевой отрасли осложняет перспективы стран, примкнувших к соглашению ОПЕК о сокращении добычи, чтобы поддержать цены и облегчить свое непростое экономическое положение.
“У нас в Техасе опять начался бум вопреки происходящему с ценами в последнее время, – говорит заместитель директора Института энергетики при Техасском университете в Остине Майкл Веббер. – Вновь царит ковбойский дух. Хеджирование играет большую роль”.
Теги: США, Донбасс, сланцевая нефть
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