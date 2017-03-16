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Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно

16.03.2017 20:20
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Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно

Злейший враг ОПЕК не сланцевые производители США, а поддерживающее их хеджирование.

Нефтедобывающим компаниям США, пережившим худший период обвала рынка в 2014-2016 годах, нипочем падение цен на нефть на 14 процентов с зафиксированного в начале года пика в $55,24 до менее чем $48 за баррель во вторник, пишет finanz.ru.

Для многих в сланцевой отрасли цены начнут представлять угрозу прибыли, лишь если упадут ниже $40, говорит Кэтрин Ричард, главный исполнительный директор Warwick Energy Investment Group, владеющей долями более чем в 5 тысячах нефтегазовых скважин.

Дело в том, что многие производители уже обеспечили себе будущий доход с помощью финансовых контрактов, гарантирующих стабильные цены на их нефть на большую часть оставшегося до конца текущего десятилетия периода. Устойчивость сланцевой отрасли осложняет перспективы стран, примкнувших к соглашению ОПЕК о сокращении добычи, чтобы поддержать цены и облегчить свое непростое экономическое положение.

“У нас в Техасе опять начался бум вопреки происходящему с ценами в последнее время, – говорит заместитель директора Института энергетики при Техасском университете в Остине Майкл Веббер. – Вновь царит ковбойский дух. Хеджирование играет большую роль”.

Pioneer Natural Resources Co., один из самых активных нефтедобытчиков в Пермском бассейне, по состоянию на февраль захеджировала 85 процентов прогнозной добычи на 2017 год. Согласно данным техасской компании, от возможного падения цен защищено еще 10 процентов ожидаемых в 2018 году объемов производства. Основатель и председатель совета директоров Pioneer Скотт Шеффилд на прошлой неделе предположил, что цены на нефть опустятся до $40, если ОПЕК и ее союзники не продлят истекающее в июне соглашение о сокращении добычи.


Теги: США, Донбасс, сланцевая нефть
 
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