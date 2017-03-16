The Guardian назвала место будущих похорон королевы Британии

16.03.2017 20:00

Британское издание сообщила, как умрет королева Британии

Британское издание The Guardian опубликовала статью, в которой рассказываются детали плана действий правительства на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ, передает Politeka.

Так, согласно изданию смерть у британской королевы наступит веротяно после непродолжительной болезни. После того как она покинет этот мир, корона перейдет принцу Чарльзу.

После этого новость о смерти королевы сообщают премьер-министру с кодовой фразой «Рухнул лондонский мост». Затем печальную весть сообщат 15 странам мира, где номинально главой государства является королева Великобритании (Австралия, Новая Зеландия, и др.).

У большинства СМИ уже заготовлены тексты новостей, подборки фотографий и фильмы, посвященные кончине королевы. Так, у The Times готовы материалы, которых хватит на 11 дней работы после смерти монарха.

Похоронам будут предшествовать многочисленные приемы, военный парад и траурные шествия, в которых, не исключает The Guardian, будут задействованы любимые собаки королевы. Елизавета II станет первым с 1760 года монархом, которого будут отпевать в Вестминстерском аббатстве. Королева будет похоронена в усыпальнице Виндзорского замка.

Как писала Politeka, процесс выхода Великобритании из ЕС -Brexit начнется по «отмашке» королевы. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй данный вопрос монарх решит уже в ближайшие дни. Премьер-министр уверена, что королева одобрит план по выходу из ЕС.