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Вулкан Этна ранил 10 человек

16.03.2017 19:35
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Вулкан Этна ранил 10 человек

Десять человек были ранены в четверг в ходе извержения вулкана Этна, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия близ города Катания, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство Ansa.

По предварительным данным, речь идет о небольших ранениях, которые были получены находившимися на Этне людьми в результате выброса вулканического материала из так называемого "нового кратера" в верхней части юго-восточного склона вулкана. Сообщается лишь о легких ранениях и контузиях. Шесть человек были доставлены в больницы городов Катания и Ачиреале.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, ранение, вулкан
 
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