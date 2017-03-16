Вулкан Этна ранил 10 человек

16.03.2017 19:35

Десять человек были ранены в четверг в ходе извержения вулкана Этна, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия близ города Катания, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство Ansa.

По предварительным данным, речь идет о небольших ранениях, которые были получены находившимися на Этне людьми в результате выброса вулканического материала из так называемого "нового кратера" в верхней части юго-восточного склона вулкана. Сообщается лишь о легких ранениях и контузиях. Шесть человек были доставлены в больницы городов Катания и Ачиреале.

Источник: from-ua.com