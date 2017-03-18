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Из-за глобального потепления люди могут превратиться в лилипутов - ученые
Повышение температуры на планете Земля станет причиной того, что люди начнут с каждым столетием уменьшаться в размерах. Учены из Великобритании выяснили, что в будущем люди из-за глобального потепления станут карликами.
К такому выводу ученые пришли после того, как проанализировали изменения в габаритах животных, живших в 55 миллионов лет назад. Именно в этот период на нашей планете наступило глобальное потепление, из-за которого не только изменился состав атмосферы, но и вымерли некоторые обитатели Земли. Оставшиеся в живых звери с каждым столетием начали уменьшаться в размерах. Повышение температуры привело к тому, что сейчас на нашей планете живут «уполовиненные» копии этих животных.
Научные сотрудники Британского университета считают, что такое же будущее ждет и человечество. По их словам, из-за очередного глобального потепления на Земле люди со временем превратятся в карликов.
Фото: thedifference.ru
Теги: Донбасс, ученые, потепление, человечество, изменение, карлик
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