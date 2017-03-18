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Российские олигархи и высокопоставленные чиновники скупают недвижимость в зданиях Трампа
18.03.2017 21:48
Российские чиновники и олигархи купили в зданиях главы США Дональда Трампа недвижимость, сумма сделок — примерно 100 миллионов долларов, передают украинские СМИ со ссылкой на Reuters.
Недвижимость купили около 60 состоятельных россиян человек семи зданиях в штате Флорида (США), построенных в 2001-2011 гг. Между тем, не обнаружено противозаконных действий Трампа, но среди собственников недвижимости якобы нет представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.
Среди покупателей называют следующих лиц: это экс-топ-менеджер РФ государственного агентства «Спецстрой» Александр Юзвик, глава петербургского банка «Викинг» Андрей Устаев, бывший депутат Государственного собрания Башкирии Вадим Гатауллин и другие.
Фото: realty.rbc.ru/
Теги: Россия, США, Донбасс, недвижимость, здание, покупки, трамплин, олигархи
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