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США и НАТО требуют от Германии "огромные суммы" за военную защиту
18.03.2017 18:33
Германия должна Соединенным Штатам Америки и НАТО "огромные суммы денег" за предоставление дорогостоящей системы обороны. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает 112.ua.
"Несмотря на то, что вы услышали из фейковых новостей, у меня была великолепная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна заплатить США и НАТО огромные суммы денег за мощную дорогостоящую защиту", - отметил Трамп.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Германия, деньги, НАТО, защита, трамплин
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