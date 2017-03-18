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США и НАТО требуют от Германии "огромные суммы" за военную защиту

18.03.2017 18:33
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США и НАТО требуют от Германии "огромные суммы" за военную защиту

Германия должна Соединенным Штатам Америки и НАТО "огромные суммы денег" за предоставление дорогостоящей системы обороны. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает 112.ua.

"Несмотря на то, что вы услышали из фейковых новостей, у меня была великолепная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна заплатить США и НАТО  огромные суммы денег за мощную дорогостоящую защиту", - отметил Трамп.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Германия, деньги, НАТО, защита, трамплин
 
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