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Китай завершил создание всемирной сети по розыску и возвращению беглых коррупционеров
«Мы заключили договоры об экстрадиции и оказании помощи в судебных вопросах с 70 странами, создали сеть преследования и возвращения в Китай беглых преступников, охватывающую основные страны всех континентов мира», - сообщил министр иностранных дел КНР Ван И 8 марта на пресс-конференции в ходе «Двух сессий», посвящённой прогрессу Китая в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией, при этом особо подчеркнул, что «нахождение за границей не позволит им уйти от правосудия».
Китай придаёт большое значение международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией и принимает в нём активное участие. В ноябре прошлого года в Китай была возвращена самая разыскиваемая беглая женщина-коррупционер Ян Сючжу, которая скрывалась от правосудия за границей 13 лет и 7 месяцев, сменив при этом шесть стран, в конечном итоге она приняла решение сдаться властям Китая. Благодаря совместным усилиям всех ведомств Китая, за последние три года Китай выследил и экстрадировал более 2500 беглых коррупционеров и экономических преступников из 90 стран и районов мира, в том числе, 38 человек среди 100 самых разыскиваемых китайских беглецов из «красного циркуляра» Интерпола.
Жэньминь жибао
Теги: Донбасс, Китай, коррупция, розыск
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