Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Трамп описал Путина двумя словами

19.03.2017 08:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Трамп описал Путина двумя словами

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал президента России Владимира Путина «крепким орешком». Об этом сообщает «Кореспондент».
Во время интервью одному из американских телеканалов Трампа просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. На просьбу охарактеризовать Путина, Трамп назвал его «крепким орешком».
В частности, американский президент заявил: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем». В оригинальном варианте Трамп использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье».
При этом свою бывшую соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон глава США охарактеризовал одним словом: «Разочарован».



Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх