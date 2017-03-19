- Трамп описал Путина двумя словами08:31
- Китай завершил создание всемирной сети по розыску и возвращению беглых коррупционеров08:04
- Поляки протестовали против украинских заробитчан22:18
- Вышка в Чонгаре будет вещать на аннексированный Крым на трех языках22:00
- Российские олигархи и высокопоставленные чиновники скупают недвижимость в зданиях Трампа21:48
- Война на Донбассе и смерть российского постпреда в Совбезе ООН Чуркина - блогер нашел прямую связь21:23
- США обещали решить ситуацию по Крыму дипломатическим путем - Мустафа Джамилев вспоминает "Крымскую весну"20:09
- США и НАТО требуют от Германии "огромные суммы" за военную защиту18:33
- "Крым не мой"- в Санкт-Петербурге "отметили" годовщину аннексии Крыма (ФОТО, ВИДЕО)16:07
- Оккупация Крыма- как это было15:56
Трамп описал Путина двумя словами
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал президента России Владимира Путина «крепким орешком». Об этом сообщает «Кореспондент».
Во время интервью одному из американских телеканалов Трампа просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. На просьбу охарактеризовать Путина, Трамп назвал его «крепким орешком».
В частности, американский президент заявил: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем». В оригинальном варианте Трамп использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье».
При этом свою бывшую соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон глава США охарактеризовал одним словом: «Разочарован».
Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп
- "Наши русские языки – то теперь две большие разницы“ - несравненная одесситка Циля обратилась к Путину (ВИДЕО)
- Путин угрожает Папе римскому, если тот поедет в Украину
- Боевики поняли, что Путин сливает Донбасс, и начали массово бежать из "ДНР"
- Путина может сменить выходец из Украины
- Путин с позором покинет Донбасс
- Агент 007 предрек гибель Путина
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России 08:25
- На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб07:55
- "Будет у меня много голубей и война обязательно закончится!" - о чем мечтают дети Донбасса (ФОТО)21:28
- Полицейские Донетчины всегда готовы прийти на помощь, но просят не использовать номера экстренных служб для шуток21:06
- Блокада Донбасса: дончане считают себя украинцами и не понимают, почему Киев от них отгородился (ВИДЕО)20:50
- Вечером Авдеевку вновь обстреляли боевики: повреждены дома, полиция эвакуировала 87-летнего пенсионера20:41
- В Зайцево обнаружен тайник с оружием, боеприпасами и снаряжением российского производства20:32
- "Метинвест" заявил об утрате контроля над своими предприятиями в "ЛДНР" и открыл центр по трудоустройству своих сотрудников 19:55
- Порошенко направили петицию с просьбой уволить главу Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина19:45
- Боевик Гиркин заявил, что ВСУ могут разгромить "армию ДНР" за несколько дней19:05
- Трамп описал Путина двумя словами08:31
- Квартиры стабильно дорожают: как меняется ситуация на рынке аренды жилья08:30
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России 08:25
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Китай завершил создание всемирной сети по розыску и возвращению беглых коррупционеров08:04
- На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб07:55
- Поляки протестовали против украинских заробитчан22:18
- Вышка в Чонгаре будет вещать на аннексированный Крым на трех языках22:00
- Российские олигархи и высокопоставленные чиновники скупают недвижимость в зданиях Трампа21:48
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- "Денег нет и не предвидится, но верим в чудо" - на "отжатом" Енакиевском металлургическом решали будущее завода
- В оккупированном Донецке на ярмарке рекламировали товары местного производства (ФОТО)