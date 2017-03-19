Трамп описал Путина двумя словами

19.03.2017 08:31

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал президента России Владимира Путина «крепким орешком». Об этом сообщает «Кореспондент».

Во время интервью одному из американских телеканалов Трампа просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. На просьбу охарактеризовать Путина, Трамп назвал его «крепким орешком».

В частности, американский президент заявил: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем». В оригинальном варианте Трамп использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье».

При этом свою бывшую соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон глава США охарактеризовал одним словом: «Разочарован».