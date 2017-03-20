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Эксперты подсчитали потери россиян из-за санкций
Стало известно, сколько потеряли граждане РФ из-за ответных санкций
Как передает Politeka со ссылкой на «Газета.Ру», российские эксперты подсчитали, что в среднем, каждый гражданин РФ теряет 4380 рублей ежегодно по причине контрсанкций.
«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в РФ составили указанную сумму», — отмечают эксперты.
Как известно, ряд европейских государств, а также Канада и США ввели в отношении России санкции экономического характера из-за оккупации Донбасса и Крыма.
Правительство РФ в свою очередь решило ввести ответные санкции, преимущественно продовольственного характера — запретив ввоз на территорию России определенного списка продуктов.
Напомним, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.
Теги: Россия, Донбасс, санкции
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