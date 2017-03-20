Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Эксперты подсчитали потери россиян из-за санкций

20.03.2017 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты подсчитали потери россиян из-за санкций

Стало известно, сколько потеряли граждане РФ из-за ответных санкций

Как передает Politeka со ссылкой на «Газета.Ру», российские эксперты подсчитали, что в среднем, каждый гражданин РФ теряет 4380 рублей ежегодно по причине контрсанкций.

«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в РФ составили указанную сумму», — отмечают эксперты.

Как известно, ряд европейских государств, а также Канада и США ввели в отношении России санкции экономического характера из-за оккупации Донбасса и Крыма.

Правительство РФ в свою очередь решило ввести ответные санкции, преимущественно продовольственного характера — запретив ввоз на территорию России определенного списка продуктов.

Напомним, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.



Теги: Россия, Донбасс, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх