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Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса
Космический корабль Dragon американской компании SpaceX совершил успешную мягкую посадку на Землю, приводнившись у побережья южной Калифорнии недалеко от Сан-Диего. Снижение после отстыковки от Международной космической станции продолжалось пять часов.
Как сообщает ВВС, корабль доставил на Землю ряд научных и лабораторных материалов, передают Украинские новости.
Dragon прибыл на МКС месяц назад, стартовав с той же площадки на мысе Канаверал в штате Флорида, с которой отправлялись лунные экспедиции NASA. На его борту было около 2,5 тонн продовольствия и воды. На обратном пути корабль был загружен примерно таким же количеством использованного оборудования и материалов медицинских исследований.
Другая частная коммерческая компания, с которой у NASA заключен контракт на доставку грузов на МКС, Orbital ATK собирается в пятницу на этой неделе запустить собственный корабль, также с мыса Канаверал во Флориде. Однако это будет корабль одноразового использования, не предназначенный для мягкой посадки на Земле. Он сгорит в атмосфере после использования.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе трех россиян, двух американцев и француза.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, исследования, Земля
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