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Подхватили вирус: мошенники атакуют банкоматы бесконтактно

20.03.2017 22:45
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Подхватили вирус: мошенники атакуют банкоматы бесконтактно

В России появился новый тип вредоносного программного обеспечения, атакующего банкоматы.

Как сообщает издание Коммерсант, целью вируса являются не средства клиентов, а деньги в банкомате: программа настраивает оборудование на выдачу самых крупных купюр любому, кто наберет на панели ввода определенный код.

Сообщается, что вирус внедряется без какого-либо физического контакта с банкоматом. При этом выявить и устранить вредоносный код достаточно сложно, поскольку он не имеет файла и "живет" в оперативной памяти машины. Вредоносное ПО не видят антивирусы, что дает ему возможность находиться в зараженном банкомате неограниченное время.

Отмечается, что в мире подобные случаи заражения банкоматов уже фиксировались, однако в России они регистрируются впервые. Пока что российские банки пытаются бороться с проблемой путем повышения общего уровня безопасности своих сетей и страхованием банкоматов. Однако последний путь, по словам специалистов, может стимулировать активизацию мошенников.



Теги: Донбасс, банкомат, мошенники
 
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