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Стало известно, когда воссоединится семья Трампов
Первая леди США Мелания Трамп с сыном планируют переехать под крышу Белого дома
Как пишет Politeka со ссылкой на TMZ, об этом стало известно от информированных источников.
Согласно информации, переезд Мелании вместе с младшим сыном американского лидера Берроном в Вашингтон ориентировочно планируется на июнь месяц этого года.
Отмечается, что такая дата связана с завершением учебного года сына Дональда Трампа в одной из начальных школ Нью-Йорка.
В то же время источники не исключают, что жена и сын президента США могут отстрочить переезд в Белый дом на неопределенный срок, однако они «абсолютно точно» переедут.
В качестве подтверждения своих заявлений источники утверждают, что семья Трампов уже даже подыскала новую школу для Беррона в Вашингтоне.
Как известно, Мелания Трамп вместе с младшим сыном президента США после его инаугурации 20 февраля 2017 года остались жить в Нью-Йорке.
Теги: политика, США, Донбасс
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