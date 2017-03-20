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Трамп обвинил Клинтон в связях с РФ
20.03.2017 17:35
Президент США Дональд Трамп заявил, что предвыборный штаб его соперника на выборах Хиллари Клинтон контактировал с Россией, передает РИА Новости.
"Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими?" — написал Трамп в Twitter, не объяснив, какие контакты он имеет в виду.
"А также правда ли, что национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР посмотреть (на взломанные компьютеры)?" — продолжил Трамп.
Американские спецслужбы ранее обвинили Россию во взломе комитета Демократической партии США, но доказательств не предоставили. Россия эти обвинения опровергла.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Клинтон
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