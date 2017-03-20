Умер Рокфеллер, внук первого в истории долларового миллиардера

20.03.2017 18:15

Сегодня, 20 марта, в возрасте 101 года скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

Об этом Politeka стало известно из сообщенит газеты The New York Times, которая ссылается на представителя его семьи Фрейзера Сайтела.

По его информации, магнат мирно умер во сне утром в своем доме в городке Покантико Хилс (штат Нью-Йорк).

Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. Он является внуком нефтяного магната, основателя компании Standard Oil, и первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера.

Дед Дэвида Рокфеллера также основал благотворительный фонд, а его семья до сих пор считается одной из наиболее влиятельных на планете.