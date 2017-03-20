Последние новости раздела
- Умер Рокфеллер, внук первого в истории долларового миллиардера18:15
- Трамп обвинил Клинтон в связях с РФ17:35
- Война в Сирии: бои дошли до рубежей Дамаска17:00
- У Анджелины Джоли хотят забрать сына16:35
- Эксперты подсчитали потери россиян из-за санкций15:30
- Как США «отфутболили» решение проблемы Донбасса на Германию14:58
- Песков рассказал о замене Самойловой на Евровидении14:20
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса13:15
- «Зеленое» нападение на Навального: появились новые фото, видео11:45
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
Умер Рокфеллер, внук первого в истории долларового миллиардера
20.03.2017 18:15
Сегодня, 20 марта, в возрасте 101 года скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
Об этом Politeka стало известно из сообщенит газеты The New York Times, которая ссылается на представителя его семьи Фрейзера Сайтела.
По его информации, магнат мирно умер во сне утром в своем доме в городке Покантико Хилс (штат Нью-Йорк).
Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. Он является внуком нефтяного магната, основателя компании Standard Oil, и первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера.
Дед Дэвида Рокфеллера также основал благотворительный фонд, а его семья до сих пор считается одной из наиболее влиятельных на планете.
Теги: США, Донбасс, миллиардер, умерший
Читайте также:
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- В США снесут особняк российского миллиардера за 95 млн. долларов
- Полиция США назвала имя убийцы певицы Кристины Гримми - звезды американского "Голоса"
- По данным Госдепа, у боевиков на Донбассе есть отдельный детский батальон
- США передадут Украине очередную партию беспилотников, тепловизоров и радаров
- Голодающая Савченко уехала в США на званый ужин
- Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери16:45
- Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків16:40
- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- Умер Рокфеллер, внук первого в истории долларового миллиардера18:15
- Кабмин придумал новую формулу оплаты за отопление17:58
- В Одессе нашли труп убитого мужчины в мусорном контейнере17:46
- Трамп обвинил Клинтон в связях с РФ17:35
- Киевляне «штурмуют» банки в рекордных очередях – фото17:15
- Война в Сирии: бои дошли до рубежей Дамаска17:00
- Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери16:45
- Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків16:40
- У Анджелины Джоли хотят забрать сына16:35
- Украинцев предупредили о новом способе вымогательства16:25
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев