Война в Сирии: бои дошли до рубежей Дамаска

20.03.2017 17:00

Недалеко от сирийской столицы города Дамаска начались интенсивные бои между армией Башара Асада и умеренной оппозицией

Об этом пишет Politeka, со ссылкой на Reuters. По сообщению агентства, правительственная армия в понедельник, 20 марта, начала контратаку на позиции повстанцев, которые в воскресенье смогли укрепиться на нескольких позиция близ сирийской столицы.

По сообщению свидетелей в Дамаске закрыты некоторые дороги, а в небе над городом летают боевые самолеты.

Повстанцы атаковали местность Джабар, дабы уменьшить наступление на свои ряды, ранее повстанцы потеряли район Габуин и Барзу, заявили в командовании группировки Файлаг ар-Рахман (ответвление Сириской свободной армии).

Напомним, что гражданская война в Сирии началась в 2012 г. Войскам президента Асада противостоят несколько сил, которые также враждуют и между собой: умеренная оппозиция (которую поддерживают Турция и Саудовская Аравия), курдский Союз Демократических сил (поддерживаемые западными странами), а также признанные террористическими организациями ИГИЛ и Аль-Каида (ее сирийское отделение Фронт аль-Нусры).

Как писала Politeka, усиление американского присутствия в ближневосточной стране понадобится для реализации плана Пентагона по взятию форпоста террористов ИГИЛ – Ракки.

Министерство обороны США разработало новый план взятия Ракки, которая считается столицей боевиков «Исламского государства», сообщает газета со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне. Для наступления, однако, США понадобится переброска в Сирию дополнительных сил.