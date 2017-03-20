- Война в Сирии: бои дошли до рубежей Дамаска17:00
- У Анджелины Джоли хотят забрать сына16:35
- Эксперты подсчитали потери россиян из-за санкций15:30
- Как США «отфутболили» решение проблемы Донбасса на Германию14:58
- Песков рассказал о замене Самойловой на Евровидении14:20
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса13:15
- «Зеленое» нападение на Навального: появились новые фото, видео11:45
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- Россия приравняла владельцев паспортов «ЛДНР» к гражданам Украины09:40
- В Конгрессе США не имеют доказательств сотрудничества штаба Трампа с Кремлем – СМИ09:12
Война в Сирии: бои дошли до рубежей Дамаска
Недалеко от сирийской столицы города Дамаска начались интенсивные бои между армией Башара Асада и умеренной оппозицией
Об этом пишет Politeka, со ссылкой на Reuters. По сообщению агентства, правительственная армия в понедельник, 20 марта, начала контратаку на позиции повстанцев, которые в воскресенье смогли укрепиться на нескольких позиция близ сирийской столицы.
По сообщению свидетелей в Дамаске закрыты некоторые дороги, а в небе над городом летают боевые самолеты.
Повстанцы атаковали местность Джабар, дабы уменьшить наступление на свои ряды, ранее повстанцы потеряли район Габуин и Барзу, заявили в командовании группировки Файлаг ар-Рахман (ответвление Сириской свободной армии).
Напомним, что гражданская война в Сирии началась в 2012 г. Войскам президента Асада противостоят несколько сил, которые также враждуют и между собой: умеренная оппозиция (которую поддерживают Турция и Саудовская Аравия), курдский Союз Демократических сил (поддерживаемые западными странами), а также признанные террористическими организациями ИГИЛ и Аль-Каида (ее сирийское отделение Фронт аль-Нусры).
Как писала Politeka, усиление американского присутствия в ближневосточной стране понадобится для реализации плана Пентагона по взятию форпоста террористов ИГИЛ – Ракки.
Министерство обороны США разработало новый план взятия Ракки, которая считается столицей боевиков «Исламского государства», сообщает газета со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне. Для наступления, однако, США понадобится переброска в Сирию дополнительных сил.
Теги: Донбасс, война, Дамаск, Сирия
- Ужас: в Сирии помещают людей в клетки и используют как «живой щит» (ВИДЕО)
- Плотницкий, хладнокровно "зачищающий" соратников, оказался меланхоликом (ВИДЕО)
- В "ДНР" некому воевать
- "Это все чувства, слитые воедино", - боец ВСУ о том, что солдаты тоже плачут
- Сегодня Захарченко похоронил минские договоренности
- Савченко: "Надо заканчивать бардак под названием "АТО" (ВИДЕО)
- Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери16:45
- Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків16:40
- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- Война в Сирии: бои дошли до рубежей Дамаска17:00
- Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери16:45
- Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків16:40
- У Анджелины Джоли хотят забрать сына16:35
- Украинцев предупредили о новом способе вымогательства16:25
- Эксперт рассказал, как «хитро» Альфа-банк и Форвард Банк избежали санкций16:12
- Стивену Хокингу предложили стать космонавтом16:00
- Украина может существенно увеличить затраты на оборону15:45
- Эксперты подсчитали потери россиян из-за санкций15:30
- Аналитики спрогнозировали курс гривны до 24 марта15:15
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев