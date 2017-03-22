У парламента Великобритании на мосту произошла авария и поножовщина с перестрелкой. ВИДЕО

22.03.2017 19:50

В среду, 22 марта в Лондоне неподалеку от здания британского парламента на Вестминстерском мосту произошла авария, сопровождавшаяся поножовщиной и перестрелкой, около 10 человек получили ранения, сообщает "Диалог UA" со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По сообщению британской полиции, возле здания Вестминстерского дворца, где заседает парламент, произошел теракт. Британские политики и журналисты в социальных сетях сообщили о стрельбе снаружи здания. Также внутри Вестминстерского дворца очевидцы заметили мужчину с ножом.

По данным СМИ, мужчина убил ножом полицейского, после чего правоохранители открыли огонь на поражение и ликвидировали его. Кроме того, один из сотрудников полиции сообщил, что возле офисного центра Portcullis House, где располагаются офисы депутатов и их помощников, был расстрелян человек. В данный момент

Парламентскую площадь закрыли для движения транспорта. В результате применения огнестрельного оружия у здания парламента есть раненые.

На лужайку приземлился медицинский вертолет. Британские журналисты сообщают о многочисленных авариях за пределами здания, а также о том, что ранения получили около десяти человек.