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У парламента Великобритании на мосту произошла авария и поножовщина с перестрелкой. ВИДЕО

22.03.2017 19:50
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У парламента Великобритании на мосту произошла авария и поножовщина с перестрелкой. ВИДЕО

В среду, 22 марта в Лондоне неподалеку от здания британского парламента на Вестминстерском мосту произошла авария, сопровождавшаяся поножовщиной и перестрелкой, около 10 человек получили ранения, сообщает "Диалог UA" со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По сообщению британской полиции, возле здания Вестминстерского дворца, где заседает парламент, произошел теракт. Британские политики и журналисты в социальных сетях сообщили о стрельбе снаружи здания. Также внутри Вестминстерского дворца очевидцы заметили мужчину с ножом.

По данным СМИ, мужчина убил ножом полицейского, после чего правоохранители открыли огонь на поражение и ликвидировали его. Кроме того, один из сотрудников полиции сообщил, что возле офисного центра Portcullis House, где располагаются офисы депутатов и их помощников, был расстрелян человек. В данный момент

Парламентскую площадь закрыли для движения транспорта. В результате применения огнестрельного оружия у здания парламента есть раненые.

На лужайку приземлился медицинский вертолет. Британские журналисты сообщают о многочисленных авариях за пределами здания, а также о том, что ранения получили около десяти человек.

 



Теги: Донбасс, Лондон, СМИ, авария, полиция, перестрелка
 
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