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Удвоить ВВП за десять лет - такую цель поставил Китай к 2020 году
В 2016 году в КНР было создано 13,14 миллионов новых рабочих мест, безработица к концу года составила лишь 4,02%, достигнув самой низкой отметки в последние годы. Китай занял первое место в мире по темпам роста экономики с показателем 6,7%.
Как предполагает вице-президент Академии общественных наук КНР Сай Фан, после стремительного экономического роста Китая на протяжении более 30 лет, трудоспособное население сокращается, замедляются темпы роста производительности труда, снижается доходность инвестиций, и в результате снижается и потенциальный экономический рост.
«Сохранение определённых темпов роста является необходимым для поддержания уровня жизни народа и стабилизации занятости населения. Более того, к 2020 году ВВП будет увеличен в два раза по сравнению с 2010 годом», - отметил Сай Фан.
«Жэньминь жибао»
Теги: Донбасс, Китай, ВВП, рост
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- Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым22:20
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