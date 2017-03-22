Удвоить ВВП за десять лет - такую цель поставил Китай к 2020 году

22.03.2017 07:20

В 2016 году в КНР было создано 13,14 миллионов новых рабочих мест, безработица к концу года составила лишь 4,02%, достигнув самой низкой отметки в последние годы. Китай занял первое место в мире по темпам роста экономики с показателем 6,7%.

Как предполагает вице-президент Академии общественных наук КНР Сай Фан, после стремительного экономического роста Китая на протяжении более 30 лет, трудоспособное население сокращается, замедляются темпы роста производительности труда, снижается доходность инвестиций, и в результате снижается и потенциальный экономический рост.

«Сохранение определённых темпов роста является необходимым для поддержания уровня жизни народа и стабилизации занятости населения. Более того, к 2020 году ВВП будет увеличен в два раза по сравнению с 2010 годом», - отметил Сай Фан.

«Жэньминь жибао»