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Американские спецслужбы получили доказательства сговора Трампа с Кремлем
ФБР получило информацию, свидетельствующую о том, что члены команды президента США Дональда Трампа могли сотрудничать с российскими спецслужбами в процессе публикаций информации в ущерб президентской кампании Хиллари Клинтон.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, передает Обозреватель.
Отмечается, что на данный момент ФБР изучает полученную информацию, состоящую из данных разведки, информации о поездках, ведении дел, записях телефонных разговоров и отчетах о личных встречах официальных лиц.
При этом подчеркивается, что окончательных выводов спецслужб еще нет.
В Белом доме от официальных комментариев относительно ситуации пока отказываются. Официальные представители ФБР ситуацию пока тоже не комментируют.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, спецслужбы, Кремль
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