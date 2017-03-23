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Стрельба в Лондоне: названо имя террориста
В полиции Лондона назвали имя исполнителя теракта у здания парламента
Как передает Politeka, напал на прохожих и полицейского 52-летний уроженец Кента Халид Масуд.
В полиции сообщают, что он также проживал в графстве Уэст-Мидлендс. Ранее он был судим. Первую судимость за нанесение вреда здоровью получил в 1993 году, последнюю – в 2003 году за хранение оружия.
При этом он не находился под наблюдением, как человек, который может совершить теракт.
Напомним, вчера, 22 марта, на Вестминстерскому мосту, который находится недалеко от здания британского парламента, автомобиль въехал на пешеходов и велосипедистов.
После чего водитель автомобиля выбежал из своей машины и подбежал к зданию законодательного органа. Мужчина был с ножом и совершил нападение на полицейского.
Нападающему удалось ранить полицейского, а потом приблизиться к парламенту, затем в него выстрелили. В результате три человека погибли, в том числе полицейский, десятки человек получили ранения.
Теги: Донбасс, Лондон, стрельба, террористы
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