- РФ без объяснения причин перестала пропускать украинцев через границу19:43
- В Антверпене полиция предотвратила теракт18:50
- Песков надеется, что к Киеву вернется здравый рассудок и Самойловой разрешат въезд в Украину15:48
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»14:45
- В России приняли беспрецедентное решение по «Евровидению»12:28
- Американские спецслужбы получили доказательства сговора Трампа с Кремлем11:35
- Милонов грозит санкциями комитету «Евровидения» в Украине22:34
- Россия признала катастрофу с аннексированным Крымом: стало известно о резонансном решении крымских "властей" по "бюджету" на 2017 год21:06
- У парламента Великобритании на мосту произошла авария и поножовщина с перестрелкой. ВИДЕО19:50
- Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной17:29
В Антверпене полиция предотвратила теракт
Полиция Бельгии в центре Антверпена остановила автомобиль, который на большой скорости пытался въехать в толпу людей.
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на бельгийское издание Tijd.
Полиции удалось остановить подозрительный автомобиль, когда он пытался наехать на людей на одной из центральных улиц города.
Сообщается, что на автомобиле были французские номера.
Полиция задержала водителя североафриканского происхождения. Отмечается, что он был в камуфляже.
Сейчас автомобиль проверяют на предмет взрывчатки. Вокруг создан периметр безопасности.
Напомним, накануне в Лондоне произошел теракт с использованием автомобиля, который сначала врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем въехал в ограждение возле британского парламента.
Водитель автомобиля с ножом напал на полицейских.
В результате теракта погибли четверо людей, по меньшей мере 40 получили ранения.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, полиция, теракт
- Марш протеста отчаявшихся людей против нынешней власти жестоко "успокоили" правоохранители (ВИДЕО)
- Полиция Москвы продолжает зачистку от нелегалов (ФОТО + ВИДЕО)
- В "ДНР" не довезли значительную сумму денег
- Опасная находка в прифронтовом Торецке
- Главрь "ДНР" Захарченко подчинил свою финансовую полицию Минюсту и Генпрокуратуре Украины
- В экономике Донбасса наметился спад
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Нардеп из Донецка Наталья ВЕСЕЛОВА: «Нам нужно стать максимально сильными, РЕАЛЬНО независимыми»08:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Донецке возле детского сада взорвали гранату20:50
- Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке20:15
- В «ДНР» и «ЛНР» собираются провести «национализацию» пустующих квартир, чтобы заселить в них российских наемников 19:25
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО 19:00
- ЧП в Балаклее: в Кабмине озвучили план действий19:55
- РФ без объяснения причин перестала пропускать украинцев через границу19:43
- Из Львова начали вывозить мусор на полигоны в области19:28
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- В Антверпене полиция предотвратила теракт18:50
- Рада ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса18:38
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Гройсман предполагает, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее может продлиться до 7 суток18:11
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- На месте убийства Вороненкова могут найти "визитки Яроша" – Луценко17:42
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
- Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео