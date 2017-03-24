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Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео
Стало известно, что причиной одного из крупнейших пожаров в штате Флорида, стали книги
Как передает Politeka со ссылкой на CNN, один из жителей населенного пункта Брайсвилл в округе Нассау устроил масштабный лесной пожар, сжигая книги.
Все началось с того, что мужчина решил просто уничтожить несколько старых книжек, однако не учел, что сильный ветер подхватит искры и в результате небольшой костер на заднем дворе превратится в ужасный пожар.
По итогу пожар уничтожил множество автомобилей, жилых домов и деревьев на площади в 280 гектаров.
Этот пожар стал самым наиболее разрушительным в округе Нассау с 1998 года. Спасатели и пожарные рассчитывают полностью ликвидировать оставшиеся очаги пожара до конца недели.
Тем временем, виновнику возгорания придется выплатить штраф, возместить убытки пострадавшим, а также оплатить счет лесного хозяйства за понесенный ущерб.
Теги: Донбасс, книга, пожар, американец
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