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Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве

24.03.2017 12:41
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Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве

Лидер французских правых и кандидат в президенты Марин Ле Пен в прилетела в столицу России на приглашение комитета Госдумы по международным делам

Как передает Politeka со ссылкой на «РИА Новости», Ле Пен нынешнее отношение французской власти к России кажется неоправданным.

«Я не вижу поводов, которые оправдали бы нынешнее враждебное отношение французских властей к Российской Федерации», — сказала Ле Пен.

Также по ее мнению, Россия и Франция должны объединить свои позиции в борьбе с глобальными проблемами – глобализмом и исламским фундаментализмом.

«Я думаю, что нам нужно и дальше продолжать усилия, объединившись вдвоем, спасать мир от двух этих напастей, потому что они серьезным образом угрожают миру и безопасности во всем мире и национальному самоопределению наших наций», — заявила Ле Пен.

Как сообщалось ранее, в Москву Ле Пен пригласил глава парламентской комитета РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Пока не известно, будет ли она встречаться с президентом Владимиром Путиным.



Теги: Россия, Донбасс, Москва, Франция
 
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