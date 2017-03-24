Российский журналист рассказал, как Путин просчитался с Трампом

24.03.2017 21:46

Российский журналист Александр Сотник считает, что президент России Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, делая ставку на главу Белого дома Дональда Трампа в отношениях с США

Как пишет Politeka со ссылкой на «7 Дней».

По его мнению, Путин недооценил влияние окружения Трампа на президента и перегнул палку с дерзкими выпадами в адрес США, что невероятно разозлило американский истеблишмент.

«Американский истеблишмент в ярости. Так его еще никто никогда не унижал. И глотать подобное унижение он не намерен. Отныне риторика по отношению к России будет изменена в сторону абсолютного непринятия. По всем вопросам. Возможность компромиссов более рассматриваться не будет, а малейший шантаж станет восприниматься как объявление войны», — считает Сотник

Также журналист подчеркнул, что отличия между экс-президентом США Бараком Обамой и Трампом, которого «ежели обидеть – можно и до вечера не дожить».