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Северная Корея готовится к испытанию ядерной ракеты

24.03.2017 12:03
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Северная Корея готовится к испытанию ядерной ракеты

Корейская народная демократическая республика (КНДР) завершила подготовку к новым ядерным испытаниям и готова провести их в течение нескольких часов после приказа главы государства Ким Чен Ына.

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны Южной Кореи, пишет Апостроф.

Также источник отметил, что ядерные объекты КНДР находятся под пристальным наблюдением вооруженных сил Южной Кореи и американских военных.

Ранее в СМИ сообщали, что по оценкам военных из США, Северная Корея может провести ядерное испытание в конце марта.

Северная Корея провела уже пять ядерных испытаний, два из них были осуществлены в прошлом году, это были взрывы на ядерном полигоне Пунгери в провинции Хамген-Пукто. Сейчас в этих краях закончили рыть тоннели, но повышенной активности там не наблюдается.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Северная Корея, испытания, ядерная ракета
 
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