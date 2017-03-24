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В Чечне неизвестные напали на Росгвардию, минимум 6 оккупантов убиты
Российские оккупанты убили всех нападавших на одну из частей Росгвардии в Чечне и сами понесли потери.
Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК), информируют кремлеСМИ.
"Сегодня ночью около 02:30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурской в Чечне. В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы", - сообщили в НАК.
У нападавших обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников. "К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии. Среди военнослужащих имеются погибшие и раненые", - отметили в НАК.
В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества сообщили, что погибли шесть военнослужащих Росгвардии.
"В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", - сказал представитель ведомства.
По данным ведомства, в пятницу в 02:30 мск группа вооруженных людей попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Росгвардии в условиях сильного тумана.
"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В результате решительных действий личного состава проникновения бандитской группы внутрь городка не произошло ", - сообщили в путинской Росгвардии.
В настоящее время район боестолкновения блокирован. Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего объединенной группировкой войск. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. Обстановка уточняется.
"В Чеченскую Республику для выяснения всех обстоятельств произошедшего убыла оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии", - сообщили в ведомстве.
Также источник в правоохранительных органах РФ сообщил, что в результате нападения шесть нападавших были ликвидированы, еще двое боевиков скрылись.
По данным источника, бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00.
Ранее группа ИС сообщала, что в России засветили личика «якутских казаковдобровольцев», убивавших украинцев на Донбассе.
Теги: Россия, Донбасс, погибший, военные, Чечня
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