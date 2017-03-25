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Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
Россия ни во что не ставит жизнь своих солдат, поэтому ВС РФ обесценивание человеческой жизни делает одной из самых страшных армий. В тоже время это больное место России, и Украина должна учесть эту особенность своего противника, передает "Диалог. UA".
В эфире "Обозреватель. LIVE" ветеран АТО, чеченский доброволец Амина Окуева отметила, что в войне с Россией в Донбассе, Украина должна сполна использовать все слабые точки вояк из РФ. "Одна из самых страшных черт армии РФ - полнейшее обесценивание личного состава. Для какой-то тактической цели, они будут гробить столько своих людей, сколько будет нужно. Это то, что делает их армию страшной и одновременно уязвимой", - подчеркнула Акуева.
Она считает, что угроза вторжения российских войск в Украину не исчерпана, поскольку Россия не достаточно еще задушена санкциями. "РФ еще не так ослаблена, поэтому шанс широкомасштабного нападения сохраняется. Сегодня это намного меньше, чем три года назад, но тем не менее нужно всегда быть готовыми", - заявила снайпер.
Напомним, что сенатор Маккейн заявил, что совсем скоро Украина может получить летальное оружие для борьбы с агрессором, поскольку Россия не успокаивается, и на востоке Украины опять замечена большая активизация пророссийских сепаратистов.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, армия, АТО, ВСУ
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