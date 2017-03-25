- Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции09:40
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео22:39
- США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную22:03
- Российский журналист рассказал, как Путин просчитался с Трампом21:46
- Еще одной важной персоне из РФ запретили приезжать в Украину15:10
- Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве12:41
- Северная Корея готовится к испытанию ядерной ракеты12:03
- Главнокомандующий НАТО решил передать Украине летальное оружие11:45
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции
В пятницу, 24 марта, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен побывала в Москве с однодневным визитом. Официально лидера «Национального фронта» пригласил в Россию председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Марин Ле Пен провела в Госдуме около трех часов. Сперва она поучаствовала в заседании комитета по международным делам, после чего встретилась со спикером Вячеславом Володиным и руководством комитетов по международным делам и по делам СНГ. Марин выступила перед депутатами, раскритиковала Евросоюз за санкции против России и пообещала отменить их хотя бы во Франции в случае своей победы на выборах.
После этого Ле Пен отправилась в Кремль на выставку «Святой Людовик и реликвии Сент-Шапель». В Кремле ее принял президент России Владимир Путин. Журналистов на встречу не пустили, собственно, также, как и в Госдуме во время общения Марин с депутатами.
Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент подчеркнул, что «Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы во Франции». «Но мы заинтересованы в общении со всем спектром политических сил, в первую очередь с теми, кто говорит о важности диалога с Москвой», — добавил Путин.
По словам Пескова, никакие вопросы, связанные с предстоящими во Франции выборами, обсуждались. Тема возможности финансирования предвыборной кампании Марин Ле Пен российскими структурами или выделение ей кредитов российскими банками даже не затрагивалась.
Главным вопросом стала борьба с международным терроризмом. Ле Пен предложила организовать обмен информацией спецслужб в борьбе против террористических группировок. Она отметила вклад Франции и России в борьбу с терроризмом в разных частях земного шара. А такой обмен сделал бы совместные усилия более эффективными.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, президент, Путин, Франция, Российская Федерация, Кремль, Песков
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Почему Путин не ввел войска в Украину в 2014 - Стрелков озвучил свою версию
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- В Кремле считают, что Украна - "тупой придаток для производства сельхозпродукции, которую неизвестно кто купит"
- "Чтоб "не расплакаться на людях" - сети о "проколе" Путина в Париже (ВИДЕО)
- Путин с позором покинет Донбасс
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО09:54
- Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции09:40
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек 07:25
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео22:39
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе