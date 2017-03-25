Силовой разгон в Минске с высоты беспилотника. ВИДЕО

25.03.2017 21:59

День Воли в Минске завершился массовыми задержаниями. Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время "отметила" Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла без лидеров оппозиции и по странному маршруту. Аэросъемка позволяет рассмотреть в масштабе события в центре города и впечатлиться деталями, – пишет TUT.BY.

Напомним, сегодня в Беларуси отмечают День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Акции в Минске завершились задержаниями. По последним данным, правоохранители задержали более 700 человек, некоторым дали по 12 суток.

Источник segodnya.ua