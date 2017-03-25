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США ввели новые санкции против России: СМИ узнали детали
Американцы ввели санкции против восьми российских компаний, подозреваемых в нарушении законодательства США о торговле с Ираном, КНДР и Сирией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ТАСС неназванного представителя администрации США.
По словам американского чиновника, решение о введении санкций было принято относительно восьми российских организаций, которые подозревают в нарушении национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года.
В черный список США попали: акционерное общество "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия.
Все эти предприятия обвиняются в нарушении положений американского закона о нераспространении, при этом, в чем конкретно заключаются претензии, источник не сообщил.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, СМИ, санкции
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