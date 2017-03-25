В Беларуси участников акции в честь Дня Воли грузят в автозаки, на улицах полно военной техники

25.03.2017 15:35

Сегодня, 25 марта, в Беларуси оппозиционеры собираются провести массовые мероприятия в честь Дня Воли. Власти страны уже подготовились к возможным беспорядкам. По информации пользователей соцсетей, на улицах столицы Беларуси и в крупных городах появились баррикады. Кроме того, отмечается большое скопление представителей силовых и правоохранительных структур, передает "Диалог.UA".

Так, на странице "РБ головного мозга" в "Твиттер" опубликованы снимки, снятые в разных городах Беларуси.

В подписи к ним сообщается о баррикадах и технике. Кроме того, на странице сообщается, что в центре белорусской столице не работает Интернет.

Отметим, что на улицы белорусских городов вышли тысячи участников марша.

Некоторых уже задержали и погрузили в автозаки, в том числе, журналиста польского издания OKO Press Патрика Сцепаняка.