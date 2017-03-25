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В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
Немецкий государственный банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) перевел 5,4 миллиарда евро на счета четырех банков из-за технического сбоя. Как сообщает Bloomberg, инцидент произошел в феврале текущего года, однако об этом стало известно только сейчас.
Сотрудники KfW оперативно заметили некорректную работу системы и прервали выполнение операций. После анализа произошедшего, как отмечается, ошибка была обнаружена и устранена.
"Все отправленные средства удалось вернуть. Мы сожалеем о случившемся, этот инцидент мог произойти из-за человеческого фактора, повлекшего неверную настройку системы", — уточнили в финансовой организации.
В 2008 году KfW ошибочно перевел 300 миллионов евро (427 миллионов долларов) в американский инвестбанк Lehman Brothers после того, как последний объявил о банкротстве. В немецком госбанке заявили, что перевод был сделан по ошибке.
Kreditanstalt fur Wiederaufbau — крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank. Его наблюдательный совет возглавляет министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
В 2009-2010 годах KfW был признан самым надежным финансовым учреждением по версии американского журнала Global Finance.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, евро, Германия, банк, финансы
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