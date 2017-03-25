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В Минске задержали одного из организаторов масштабного митинга
25.03.2017 17:00
В Минске задержали одного из организаторов масштабного митинга 25 марта, представителя движения "За свободу" в оргкомитете празднования Дня воли Дениса Садовского. Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".
"Один из заявителей акции 25 марта, представитель движения "За свободу" в оргкомитете празднования Дня Воли Денис Садовский задержан по дороге в центр Минска", – пишет издание.
Ранее сообщалось, что в Минске ОМОН задержал несколько десятков участников акции в центре города.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, Беларусь, Минск, митинг, арест, ОМОН
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