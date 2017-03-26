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Ее жизнь в России станет возможной только ценой публичного унижения - Собчак предсказала судьбу Марии Максаковой после убийствадепутата Госдумы Вороненкова

26.03.2017 10:30
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Ее жизнь в России станет возможной только ценой публичного унижения - Собчак предсказала судьбу Марии Максаковой после убийствадепутата Госдумы Вороненкова

Убийство бывшего депутата РФ Дениса Вороненкова, который переехал жить и строить политическую карьеру в Украине, побудило Ксению Собчак на написание очередной авторской колонки. Будучи колумнистом издания "Сноб", телезвезда решила написать о том, как будет складываться будущее Марии Максаковой после того, как она немного придет в себя после смерти мужа.  Как считает Ксения Собчак, переехавшая из России в Украину вместе с Денисом Вороненковым оперная дива Мария Максакова теперь вряд ли осмелится вернуться на родину, где остались все ее друзья и родственники, пишет golbis.com.

"Понимают ли все те, кто рассуждает сегодня в интернете и эфире о Маше Максаковой и даже сочувствует ей, жесточайшую коллизию ее судьбы, которая начнет разворачиваться в следующие несколько месяцев? Конечно, сейчас она переживает огромную трагедию,но жизнь берет свое, и после потери близких людей рано или поздно приходится возвращаться в реальность. Давайте попробуем понять, что это будет означать для Марии Максаковой. Она уехала на Украину за своим мужем и за его бизнесом, и от многих близких людей я знаю, что это было его решение. Потом много было наговорено про Путина,кровавый режим и про то, что Крым не наш, и все понимали, что это — условие их принятия в новой стране. Маша — человек увлекающийся, и слова бывшего члена „Единой России“ и подружки Натальи Сурковой, конечно, имели большой пропагандистский вес", — считает Собчак. Также Ксения Собчак рассказала о том, что видит только один вариант для Марии Максаковой. По мнению знаменитости, певица сможет быть в покое на родине только в том случае, если отречется от Дениса Вороненкова.  "Ее жизнь в России станет возможной только ценой публичного унижения. И,возможно, однажды ей придется отвечать на вопрос: „А что же вы вернулись в эту Россию,которую вы так ненавидите?“ Ей придется рассказывать Дмитрию Киселеву в интервью, что она совсем не то имела в виду", — поделилась своими рассуждениями Ксения Собчак. 


Фото: golbis.com

Теги: Россия, Донбасс, жена, убийство, судья, Мария Магдалина, Денис Бойцов
 
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