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Газ, дубинки, массовые задержания людей - как проходит антикоррупционная акция в Москве (ФОТО)
26.03.2017 15:18
На Пушкинской площади в Москве начал работать отряд ОМОН, который разбивает ряды участников акции протеста против коррупции, пишет "Медуза".
Группа бойцов ОМОН врезается в толпу собравшихся и вытесняет их с площади. Полицейские применяют дубинки. К площади стягивают около 200 бойцов ОМОН, они цепью выдавливают людей.
В эфире "Дождя" сообщают, что на площади применили газ.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Москва, люди, акция, протест, задержание
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