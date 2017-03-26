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По России проходят антикоррупционные акции «Он нам не Димон» (ФОТО, ВИДЕО)
26.03.2017 13:11
Сегодня по России проходят акции против коррупции. Об этом сообщает "Эхо Москвы".
Согласно сообщению, митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Там полиция задерживала некоторых участников. Проходят митинги в Челябинске, Красноярске, Томске, в Новосибирске.
В Москве власти митинг против коррупции объявили незаконным. У станции метро «Белорусская», «Маяковская», «Тверская» появились полицейские автобусы.
В сообщении отмечается, что поводом для протестов стала публикация Фонда борьбы с коррупцией о расследовании, в котором говорилось о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева.
Ведущие российские информационные агентства – ТАСС, РИА "Новости", «Интерфакс» о сегодняшних событиях в регионах страны ничего не сообщают. О проходящих митингах и задержаниях некоторых участников не говорят и в выпусках новостей на государственных телеканалах.
Фото: https://navalny.com
Теги: Россия, Донбасс, полиция, коррупция, митинг, задержание
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