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С 1 апреля украинские пенсионеры не смогут получать пенсии в "дочках" российских банков
Пенсионный фонд с 1 апреля приостанавливает выплату пенсий через отделения украинских "дочек" российских госбанков. Об этом сообщает "Урядовый курьер".
К украинским "дочкам" российских госбанков относятся - Сбербанк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, БМ Банк, ВиЭс Банк.
"Пенсии людям, которые получали ее через учреждения этих банков, будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства пенсионеров. Дата выплаты остается такой же, которая была у банков", - говорится в сообщении.
В дальнейшем по желанию пенсионера выплату пенсии могут проводить через учреждения других банков, с которыми подписан договор на выплату пенсий, или доставлять домой сотрудники отделений почтовой связи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в районное управление ПФ по месту пребывания на учете или в Управление по координации и контролю за выплатой пенсий.
Как известно, указом Президента Украины от 15 марта 2017 года №63/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года.
Это решение касается публичных акционерных обществ "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", "ВТБ Банк", "БМ Банк". Оно предусматривает запрет размещать государственные средства на счетах этих учреждений.
Фото: zn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, россияне, апрель, пенсии
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