Кремль наконец придумал, что сказать о митинге в Москве

27.03.2017 14:46

В Кремле впервые прокомментировали массовые митинги против коррупции, состоявшиеся 26 марта

Как передает Politeka, российские власти заверили, что масштабы акции они оценивают трезво.

«В Кремле достаточно трезво оценивают масштабы акции и не склонны их ни преуменьшать, ни преувеличивать», — озвучил позицию Кремля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отметим, воскресный митинг-шествие по Тверской в Москве стал самой массовой акцией оппозиции за год. В итоге, только по официальным данным, в автозаки попали 600 человек.

Правозащитники, в свою очередь, утверждают, что задержанных больше тысячи.