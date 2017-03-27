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Кроссовер впервые пересек Антарктиду

27.03.2017 16:17
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Кроссовер впервые пересек Антарктиду

Ледяной континент пересек корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Он стал первым автомобилем, который получает путешествие Антарктидой.

Поездки продолжалась 30 дней. Машина проехала от станции Юнион Кэмп к Мак-Мердо и обратно. Автомобиль пережил постоянную температуру за бортом до -28 градусов по Цельсию.

Кроссовер до антарктического испытания подготовила компания Arctic Trucks, передает avtovod.

Автомобиль оборудовали 2,2-литровым дизелем. Остальные системы: сам двигатель, управление, трансмиссия, передний дифференциал и приводные валы не меняли. Добавили шины низкого давления, чтобы увеличить проходимость машины.

Путешествие Антарктидой была праздничной акцией - в честь 100-летнего юбилея Трансантарктической экспедиции Шеклтона 1914-1917 годов.

Управлял Hyundai Santa Fe правнук путешественника Эрнеста Шеклтона - Патрик Бергель.



Теги: Донбасс, авто, Антарктида
 
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