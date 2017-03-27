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Поезд смел с пути автомобиль: есть жертвы — видео

27.03.2017 19:55
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Поезд смел с пути автомобиль: есть жертвы — видео

Сегодня 27 марта, в Нидерландах поезд врезался в авто, которое находилось на железнодорожном переезде

Об этом Politeka стало известно из сообщения издания Nederlandse Omroep Stichting.

Инцидент произошел недалеко от города Харлинген. По информации правоохранителей, столкновение произошло не железнодорожном переезде, на котором отсутствует шлагбаум. Тем не менее, в этом районе работала сигнализация, которая оповещала о прибытии состава.

После столкновения поезд протащил по инерции машину еще 250 метров. В результате происшествия на месте погибли мужчина и маленький ребенок.

На данный момент не ясно, находился ли в машине еще кто-либо. Спасатели пытаются вырезать тела погибших их авто.

Полиция смогла установить, что автомобиль направлялся из фермы, где проводилась экскурсия для ребят из детского сада.



Теги: Донбасс, Нидерланды, трагедия, поезд, жертвы, автомобиль
 
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