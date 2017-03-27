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Трагедия на каникулах: лавина похоронила школьников

27.03.2017 11:28
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Трагедия на каникулах: лавина похоронила школьников

На горнолыжном склоне в японском городе Насу в результате схода лавины погибли по меньшей мере шесть школьников

Как передает Politeka со ссылкой на местные СМИ, дети найдены без признаков жизни.

По данным полиции, еще трое школьников находятся в бессознательном состоянии, поиск еще троих школьников продолжается.

Также сообщается, что один преподаватель и двое детей получили травмы. Во время схода лавины на склоне находились 50 школьников старших классов.

Напомним, в феврале пять лыжников из Чехии стали жертвами лавины в австрийском Тироле. Всего под сошедшей с гор снежной массой оказались 12 человек.



Теги: Донбасс, трагедия, лавина, каникулы, школьники
 
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