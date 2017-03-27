В Корее остановлен автозавод Hyundai

27.03.2017 22:01

Судя по всему, возрастание напряжённости между Южной Кореи и Китаем нанесло урон компании Hyundai, для которой китайских рынок, как и для многих других "коллег по цеху", является одним из ключевых.

По сообщениям информационного агентства Reuters, автомобилестроительный гигант из Южной Кореи вынужден остановить конвейер на предприятии в китайской провинции Хэбэй. Завод будет простаивать с 24 марта по 1 апреля, и ничего сверхъестественного в этой новости не было бы, если бы не одно «но».

Как гласит официальное заявление подразделение Hyundai в Поднебесной, пауза длинной в неделю связана с необходимостью модернизировать оборудование на заводе, но по данным Reuters, автомобильный бизнес компании мог пострадать из-за политических неурядиц между двумя государствами.

Суть в том, что в недавнем прошлом Южная Корея получила от США противоракетную систему THAAD, которая, якобы, нужна стране для защиты от ракет Северной Кореи. Но власти Китая с этим не согласны, поскольку опасаются, что данная система может нанести урон государству, а также изменит баланс сил в регионе. Прямо повлиять в этом вопросе на Южную Корею Китай не смог, поэтому заявил, что будет разрабатывать собственную оборонительную систему.

Подобная политическая нервозность ударила по акциям Hyundai, и как прогнозируют эксперты компании Hi Investment & Securities, продажи автомобилей южнокорейского автопроизводителя в Китае по итогам марта могут разочаровать инвесторов.

Кроме того, стоит обратить внимание, что китайским подразделением Hyundai на 50% владеет пекинский автомобильный холдинг BAIC Group. Но недавно некоторые южнокорейские компании уже пострадали от властей Китая: мировые новостные издания писали, что под предлогом несоответствия пожарной безопасности была прикрыта крупная южнокорейская торговая сеть Lotte Group, и под схожую агрессию может попасть и Hyundai.

За прошедшую неделю «просели» акции дочерних компаний Hyundai — Hyundai Mobis (подразделение, которое занимается производством запчастей) и Kia Motors.

Источник: http://from-ua.com