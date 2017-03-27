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За что Трамп выдвинул Меркель счет в $375 млрд
Президент США Дональд Трамп выдвинул канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на сумму £ 300 млрд ($ 375 млрд)
Как сообщила лондонская газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, это произошло во время недавней встречи в Белом доме, передает Politeka.
Источник уверяет, что указанную сумму Берлин «должен» НАТО за мероприятия по обороне Германии.
Отмечается, что один из немецких министров охарактеризировал представление счета на переговорах между лидерами двух стран как «возмутительное».
«Общая идея, что стоит за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, но канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации», — наводит газета слова министра, чье имя не упоминается.
Напомним, Ранее Трамп в своем Twitter написал, что Германия должна НАТО «большие суммы денег».
«Несмотря на то, что вы слышали в фейковый новостях, я провел замечательную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако, Германия должна НАТО огромные средства, и Штаты должны получать больше за ту мощную и очень дорогую защиту, которой они обеспечивают Германию!» — говорилось в заявлении.
В то же время в Германии эти обвинения опровергли.
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, счет, Меркель
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