Иран готов предоставить России свои военные базы

28.03.2017 14:20

Иранская делегация, включая президента страны Хасана Рухани, прибыла в Москву. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия может использовать иранские военные базы для борьбы с террористами в Сирии на "индивидуальной основе". Об этом министр иностранных дел заявил агентству Reuters, сообщает "Украинская правда".

Зариф заявил, что региональные вопросы, включая Сирию, будут обсуждаться на встрече в Кремле во вторник, 28 марта.

Сообщается, что иранская делегация, включая президента страны Хасана Рухани, прибыла в понедельник, 27 марта, в Москву.

Отметим, что в феврале в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Иран является "террористическим государством номер один".

После этого в Кремле заявили, что не согласны с мнением президента США Дональда Трампа о том, что Иран – "террористическое государство", и сообщили о намерении развивать отношения с этой страной.

Напомним, недавно США ввели санкции против 30 иностранных юридических и физических лиц в 10 странах за причастность к разработке оружия массового уничтожения и ракетного оружия в Иране, КНДР и Сирии, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Источник segodnya.ua