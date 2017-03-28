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Суд ЕС признал законными санкции против Роснефти
Экономические санкции против российской компании останутся в силе. Европейский суд в Люксембурге признал санкции ЕС против Роснефти обоснованными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.
Роснефть подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению представителей российской государственной компании, Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы Роснефти на международных рынках.
Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск Роснефти в Суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности.
Роснефть также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.
Иски в связи с европейскими санкциями подали также Газпром нефть, ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело Роснефти против Совета ЕС является первым делом по оспариванию санкций, инициированным российской компанией. В апреле прошлого года Газпром нефть и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску Роснефти.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, Великобритания, Российская Федерация, нефть, Сбербанк, Европейский суд, санкции
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