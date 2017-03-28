Трамп предложил расследовать связи Клинтон с Россией

28.03.2017 11:20

Президент США Дональд Трамп в ответ на заявления о связях членов его команды с Россией призвал к расследованию российских контактов его оппонента по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter., сообщает 112.

"Почему комитет не хочет изучить сделку Билла и Хиллари (Клинтон, - ред.), которая позволила значительной доле урана уйти в РФ, организованную Хиллари "перезагрузку" и ее похвалу в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты (глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон, - ред.)", - написал американский лидер. Он добавил, что "история о связях Трампа с Россией - это ложь".

Ранее Дональд Трамп заявил, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании контактировал с Россией.