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Трамп предложил расследовать связи Клинтон с Россией

28.03.2017 11:20
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Трамп предложил расследовать связи Клинтон с Россией

Президент США Дональд Трамп в ответ на заявления о связях членов его команды с Россией призвал к расследованию российских контактов его оппонента по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter., сообщает 112.
"Почему комитет не хочет изучить сделку Билла и Хиллари (Клинтон, - ред.), которая позволила значительной доле урана уйти в РФ, организованную Хиллари "перезагрузку" и ее похвалу в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты (глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон, - ред.)", - написал американский лидер. Он добавил, что "история о связях Трампа с Россией - это ложь".
Ранее Дональд Трамп заявил, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании контактировал с Россией.



Теги: Россия, Донбасс, связь, Дональд Трамп, Клинтон
 
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