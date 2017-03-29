Последние новости раздела
- Туску вручили официальное извещение о выходе Британии из ЕС17:45
- Все Генконсульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке17:05
- Партия «Успішна країна» расскажет Европе, как в Украине расправляются с оппозицией. ВИДЕО16:05
- В Украине разгорается скандал из-за грантов от США14:25
- Обстрел консульства в Луцке: Польша требует объяснений13:25
- Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика12:29
- ЕС наложит вето на соглашение по Brexit – СМИ11:50
- Можно идти в гости: назван точный адрес Януковича21:54
- Российский журналист в коме «взял интервью» у мертвого спортсмена20:40
- Суд в Белоруссии постановил депортировать двух задержанных в Минске украинцев, третий арестован на 15 суток19:10
Туску вручили официальное извещение о выходе Британии из ЕС
29.03.2017 17:45
Постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе страны из ЕС.
Об этом сообщил Туск в своем микроблоге в Twitter, передает интернет-издание «Информат».
Туск разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо с подписью: «Письмо о (запуске процедуры) статьи 50».
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Великобритании из ЕС — Brexit.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Великобритания, письмо, Brexit
Читайте также:
- Больше никто из Евросоюза не выйдет – Юнкер
- Евросоюз подписал Римскую декларацию после Brexit'a: как обновленный ЕС будет жить без Британии
- ЕС наложит вето на соглашение по Brexit – СМИ
- Британия окончательно приняла акт о начале Brexit
- ЕС в замешательстве: посол Великобритании подал в отставку
- Вдова Каддафи: Верните тело мужа!
- Из России боевикам Донбасса передали 10 «Градов» и 20 танков 16:25
- На Луганщине в апреле отключат от электроснабжения всех должников15:25
- Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных15:05
- Песчаный пляж в Мариуполе разминируют к лету 14:45
- Оторванные конечности и погибшие: жители Донбасса подрывают сами себя13:45
- На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов 13:05
- В Мариуполе время прибытия автобуса можно будет узнать с помощью GPS. ВИДЕО11:30
- Жаркая ночь на Донбассе: российско-террористические войска "накрыли" Широкино сильнейшим огнем из зенитной установки11:11
- Вблизи Мариуполя ВСУ не пропустили ОБСЕ на военный объект 10:29
- Украинские холодильники NORD теперь будут производить в Китае09:40
- Туску вручили официальное извещение о выходе Британии из ЕС17:45
- Детективы НАБУ пришли с обыском в НБУ – СМИ17:25
- Все Генконсульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке17:05
- ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ16:46
- Учёные назвали самое первое домашнее животное16:35
- Из России боевикам Донбасса передали 10 «Градов» и 20 танков 16:25
- Партия «Успішна країна» расскажет Европе, как в Украине расправляются с оппозицией. ВИДЕО16:05
- В Киеве кассир банка похитила более миллиона15:45
- На Луганщине в апреле отключат от электроснабжения всех должников15:25
- Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных15:05
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка10:37
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта