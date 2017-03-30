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Арабские страны предложили Израилю мир, но попросили кое-что взамен
Арабские страны предложили стабилизацию отношений в обмен на освобождение Израилем территорий, захваченных в 1967 году. На этих территориях Лига арабских государств предлагает создать независимое государство Палестина, передает Корреспондент со ссылкой на агентство Deutsche Welle.
Предложение содержится в заключительной декларации саммита арабских стран, состоявшегося 29 марта в Аммане, куда съехались лидеры 21 государства. Они также призвали все страны мира не переносить свои посольства в Восточный Иерусалим, который палестинцы хотели бы сделать своей столицей.
Таким образом арабские лидеры фактически снова предложили Израилю мирный план на основе "решения двух государств для двух народов", выдвинутый еще в 2002 году.
Израильский министр по делам разведки Исраэль Кац отреагировал на заявление арабского мира обещанием, что палестинское вопрос не будет игнорироваться. В то же время он призвал арабских лидеров беспокоиться больше о "стратегических региональных испытаниях", в частности о войнах в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии.
Кац отметил, что совместное преодоление этих проблем с одновременным улучшением условий палестинцев может "заложить основы" для прогресса.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Израиль
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