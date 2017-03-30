Арабские страны предложили Израилю мир, но попросили кое-что взамен

30.03.2017 14:55

Арабские страны предложили стабилизацию отношений в обмен на освобождение Израилем территорий, захваченных в 1967 году. На этих территориях Лига арабских государств предлагает создать независимое государство Палестина, передает Корреспондент со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Предложение содержится в заключительной декларации саммита арабских стран, состоявшегося 29 марта в Аммане, куда съехались лидеры 21 государства. Они также призвали все страны мира не переносить свои посольства в Восточный Иерусалим, который палестинцы хотели бы сделать своей столицей.

Таким образом арабские лидеры фактически снова предложили Израилю мирный план на основе "решения двух государств для двух народов", выдвинутый еще в 2002 году.

Израильский министр по делам разведки Исраэль Кац отреагировал на заявление арабского мира обещанием, что палестинское вопрос не будет игнорироваться. В то же время он призвал арабских лидеров беспокоиться больше о "стратегических региональных испытаниях", в частности о войнах в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии.

Кац отметил, что совместное преодоление этих проблем с одновременным улучшением условий палестинцев может "заложить основы" для прогресса.

Источник: http://from-ua.com