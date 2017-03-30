Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Из первых уст: Меркель сообщила, когда уйдет в отставку

30.03.2017 10:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из первых уст: Меркель сообщила, когда уйдет в отставку

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку, когда почувствует, что перестала принимать решения, отвечающие ее убеждениям.

Об этом сообщает Welt, передает Апостроф.

Вопрос о возможности отставки Меркель задали на презентации книги ее коллеги по работе в бундестаге.

Меркель назвала вопрос интересным и сказала, что побудить к отставке ее может "постоянная личностная деформация".

Немецкий политик заявила, что необходимо задаваться вопросом, насколько далеко можно зайти ради компромисса. Какой компромисс она имеет в виду, Меркель не пояснила.

Напомним, в сентябре этого года в Германии состоятся выборы в бундестаг. Кандидат от победившей партии станет канцлером страны.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Германия, отставка, Меркель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх