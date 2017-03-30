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Из первых уст: Меркель сообщила, когда уйдет в отставку
30.03.2017 10:17
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку, когда почувствует, что перестала принимать решения, отвечающие ее убеждениям.
Об этом сообщает Welt, передает Апостроф.
Вопрос о возможности отставки Меркель задали на презентации книги ее коллеги по работе в бундестаге.
Меркель назвала вопрос интересным и сказала, что побудить к отставке ее может "постоянная личностная деформация".
Немецкий политик заявила, что необходимо задаваться вопросом, насколько далеко можно зайти ради компромисса. Какой компромисс она имеет в виду, Меркель не пояснила.
Напомним, в сентябре этого года в Германии состоятся выборы в бундестаг. Кандидат от победившей партии станет канцлером страны.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Германия, отставка, Меркель
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