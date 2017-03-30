Из первых уст: Меркель сообщила, когда уйдет в отставку

30.03.2017 10:17

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку, когда почувствует, что перестала принимать решения, отвечающие ее убеждениям.

Об этом сообщает Welt, передает Апостроф.

Вопрос о возможности отставки Меркель задали на презентации книги ее коллеги по работе в бундестаге.

Меркель назвала вопрос интересным и сказала, что побудить к отставке ее может "постоянная личностная деформация".

Немецкий политик заявила, что необходимо задаваться вопросом, насколько далеко можно зайти ради компромисса. Какой компромисс она имеет в виду, Меркель не пояснила.

Напомним, в сентябре этого года в Германии состоятся выборы в бундестаг. Кандидат от победившей партии станет канцлером страны.

Источник: http://from-ua.com