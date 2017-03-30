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Москва хочет обсудить с НАТО присутствие Альянса близ границ РФ – МИД Росиии

30.03.2017 17:20
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Москва хочет обсудить с НАТО присутствие Альянса близ границ РФ – МИД Росиии

Москва выступает за то, чтобы диалоговый механизм Совета на регулярной основе применялся для обсуждения важных и актуальных вопросов

Москва намерена обсуждать в ходе заседания Совета Россия-НАТО (СРН) присутствие военных сил Североатлантического альянса вдоль российских границ. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В числе приоритетных для нас тем, которые российская сторона планирует поднять сегодня, – это предсказуемость военной деятельности, снижение рисков эскалации в результате случайных военных инцидентов, региональные вопросы. Также мы будем ставить вопрос о наращивании военного присутствия и учебно-тренировочной активности НАТО вдоль российских границ", – сообщила Захарова.

Спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что в минувшем году после двухлетнего перерыва состоялись три заседания СРН.

По ее словам, возобновление работы на площадке СРН имеет особое значения в нынешних условиях "нагнетания военно-политической напряженности".

Она добавила, что Москва выступает за то, чтобы диалоговый механизм Совета на регулярной основе применялся для обсуждения важных и актуальных вопросов.

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сегодня в рамках Совета Россия-НАТО также состоится обсуждение ситуации в Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обсуждение Украины в рамках Совета Россия-НАТО "продолжением параноидальной агрессивной политики".




Теги: Россия, Донбасс, НАТО, альянс
 
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