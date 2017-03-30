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Москва хочет обсудить с НАТО присутствие Альянса близ границ РФ – МИД Росиии
Москва выступает за то, чтобы диалоговый механизм Совета на регулярной основе применялся для обсуждения важных и актуальных вопросов
Москва намерена обсуждать в ходе заседания Совета Россия-НАТО (СРН) присутствие военных сил Североатлантического альянса вдоль российских границ. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В числе приоритетных для нас тем, которые российская сторона планирует поднять сегодня, – это предсказуемость военной деятельности, снижение рисков эскалации в результате случайных военных инцидентов, региональные вопросы. Также мы будем ставить вопрос о наращивании военного присутствия и учебно-тренировочной активности НАТО вдоль российских границ", – сообщила Захарова.
Спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что в минувшем году после двухлетнего перерыва состоялись три заседания СРН.
По ее словам, возобновление работы на площадке СРН имеет особое значения в нынешних условиях "нагнетания военно-политической напряженности".
Она добавила, что Москва выступает за то, чтобы диалоговый механизм Совета на регулярной основе применялся для обсуждения важных и актуальных вопросов.
Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сегодня в рамках Совета Россия-НАТО также состоится обсуждение ситуации в Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обсуждение Украины в рамках Совета Россия-НАТО "продолжением параноидальной агрессивной политики".
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, альянс
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